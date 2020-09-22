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Haber Giriş: 22.09.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüşecek

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek. İki lider 20.00'de telefon görüşmesi yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.

CNN TÜRK editörü Sena Alkan, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile 20.00'de bir telefon görüşmesi yapacak. Fransa-Türkiye arasındaki ilişkiler gergindi. Taraflardan oldukça yüksek tonda mesajlar geliyordu. Bu açıklamaların ardından ilk telefon görüşmesi olacağını söylemekte fayda var. İki ülkenin aslında Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin tutumu netleştirmek adına da önemli bir telefon. Macron Türkçe bir tweet atmış ve bir mesaj göndermişti. 'Artık ilerleyelim' demiş ve 'Bu AB'nin mesajıdır' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyaloğa kapı açan bir tweet atmıştı."

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