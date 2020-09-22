Gelen son dakika haberine gÃ¶re, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararasÄ± topluma kÃ¼resel ateÅŸkesi yÄ±l sonuna kadar hayata geÃ§irme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres,Â uluslararasÄ± topluma kÃ¼resel ateÅŸkesi yÄ±l sonuna kadar 100 gÃ¼n iÃ§inde hayata geÃ§irme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

BMÂ 75. GENEL KURUL GÃ–RÃœÅžMELERÄ° BAÅžLADI

Guterres, toplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, geÃ§en yÄ±l dÃ¼nyaya tehdit olarak sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rt kÃ¼resel soruna bu yÄ±l yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±n da eklendiÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§an bir saÄŸlÄ±k krizi ve beraberinde getirdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k ekonomik krizlerden biriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu uyarÄ±sÄ± yapan Guterres, ''Kovid-19, dÃ¼nyanÄ±n kÄ±rÄ±lganlÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.'' dedi.Â

Guterres, 30 yÄ±lda ilk kez yoksulluÄŸun tekrar artmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma hedeflerinden uzaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma nedeniyle gezegenin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n stres altÄ±nda gerÃ§ek liderlik arayÄ±ÅŸÄ± mÃ¼cadelesi verdiÄŸini kaydetti.Â Â

"KOVÄ°D-19, DÃœNYANIN BUNDAN SONRA KARÅžI KARÅžIYA KALACAÄžI SORUNLAR Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R PROVA"Â

YaÅŸanan salgÄ±nÄ±n ise daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼len hiÃ§bir salgÄ±na benzemediÄŸini ifade eden Guterres, ''Kovid-19, sadece bir alarm deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n bundan sonra karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± sorunlar iÃ§in bir prova.'' diye konuÅŸtu.Â

VirÃ¼sÃ¼n dÃ¼nyaya diz Ã§Ã¶ktÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Guterres, uluslararasÄ± toplumun birlik olmasÄ± gerektiÄŸini, Ã¼lkeler kendi baÅŸÄ±na hareket ettiÄŸinde virÃ¼sÃ¼n de her yÃ¶ne sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Guterres, uluslararasÄ± toplumdan salgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¼resel ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n 100 gÃ¼n iÃ§inde hayata geÃ§irilmesini isteyerek,Â ''Zaman daralÄ±yor.Â DÃ¼nyanÄ±n tÃ¼m sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmak iÃ§in kÃ¼resel bir ateÅŸkese ihtiyacÄ± var. AynÄ± zamanda,Â yeni bir SoÄŸuk SavaÅŸ'Ä± Ã¶nlemek iÃ§in elimizden gelen her ÅŸeyi yapmamÄ±z gerekiyor.'' ifadelerini kullandÄ±.

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