Son dakika haberler... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bu alÃ§aklarÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±â€™nda konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan bÃ¶lÃ¼mler ÅŸÃ¶yle:

ToplantÄ±mÄ±zÄ±n hemen ardÄ±ndan Astana SÃ¼reci ile ilgili olarak, TÃ¼rkiye-Ä°ran-Rusya ile bir araya geliyoruz. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizi de aynÄ± ÅŸekilde Ã¶zellikle Ä°dlib'de, Suriye'de ve bÃ¶lgedeki geliÅŸmeleri ele alacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi yapacaÄŸÄ±z. O nedenle sizlerle bir arada olamadÄ±k. 3'lÃ¼ toplantÄ±yÄ± yapmak zorundayÄ±z.

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"2020'YÄ° HERKESÄ° ÅžAÅžIRTAN BÄ°R BÃœYÃœME ORANIYLA KAPATACAÄžIZ"

TÃ¼rkiye salgÄ±n sÃ¼recinde takdirle izleniyor. Avrupa baÅŸta olmak Ã¼zere kimi Ã¼lkelerin TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik izlediÄŸi kÄ±sÄ±tlama politikalarÄ± siyasidir.Â BunlarÄ±n da Ã¼stesinden geleceÄŸiz. NormalleÅŸme takvimi ile birlikte tÃ¼m ticari faaliyetler kademeli olarak baÅŸladÄ±.Â SalgÄ±n dÃ¶neminde kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±na kulak tÄ±kayanlarÄ±n, TÃ¼rkiye'nin duruÅŸunu sorgulama hakkÄ± yoktur.

Ä°Ã§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da kÃ¶tÃ¼mserlik havasÄ± estirseler de hedeflerimize ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Haziran ayÄ± ile ilgili ilk veriler, bu doÄŸrultudaÂ Ã¼mit verici geliÅŸmelere iÅŸaret ediyor. Temmuz ile birlikte Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±Ã§rama iÃ§ine gireceÄŸimizden ÅŸÃ¼phe duymuyoruz. Avrupa baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m dÃ¼nyada kayÄ±p olarak gÃ¶rÃ¼len 2020'yi inÅŸallah bir kez daha herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir bÃ¼yÃ¼me oranÄ±yla kapatacaÄŸÄ±z.

"TÃœRKÄ°YE LÄ°BYA HALKINI DARBECÄ°LERÄ°N Ä°NSAFINA BIRAKMAYACAK"

Ãœlkemizin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamaya yÃ¶nelik operasyonlarÄ± salgÄ±n dÃ¶neminde de kesintisiz sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k. Libya'nÄ±n meÅŸru hÃ¼kÃ¼metinin, Ã¼lkenin birliÄŸi, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in yÃ¶nettiÄŸi mÃ¼cadeleyi destekliyoruz. Kimi devletlerin darbecilere kol kanat germesini ibretle takip ediyoruz. TÃ¼rkiye Libya halkÄ±nÄ± darbecilerin insafÄ±na bÄ±rakmayacak, uluslararasÄ± meÅŸruiyet Ã§erÃ§evesinde hareket etmeyi sÃ¼rdÃ¼recektir. BazÄ±larÄ±nÄ±n hÃ¢lÃ¢ sÃ¶mÃ¼rgeci reflekslerinden kurtulmamasÄ± kendi ayÄ±plarÄ±dÄ±r.



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"PARTÄ°MÄ°ZÄ°N KADERÄ° TÃœRKÄ°YE'NÄ°N KADERÄ°YLE BÃœTÃœNLEÅžMÄ°ÅžTÄ°R"

Ãœlkesine ve milletine dÃ¼ÅŸman bir avuÃ§ mankurtu bir tarafa bÄ±rakÄ±rsak ulaÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ±z, gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kazanamayacaÄŸÄ±mÄ±z kimse yoktur. SeÃ§imlerde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyun potansiyelimizin sadece bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturduÄŸunu asla unutmuyoruz. Partimizin kaderi TÃ¼rkiye'nin kaderiyle bÃ¼tÃ¼nleÅŸmiÅŸtir. Her an ve her yerde insanlarÄ±nÄ±n gÃ¶nÃ¼l kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§ma gayreti iÃ§inde olmalÄ±yÄ±z. Aksi takdirde milletimize mahÃ§up olmanÄ±n yanÄ±nda, koskoca bir medeniyet davasÄ±na zarar vermiÅŸ duruma dÃ¼ÅŸeriz.

Genel BaÅŸkanÄ±ndan Ã¼yesine kadar AK Parti'nin tÃ¼m mensuplarÄ± bu ÅŸuurla hareket etmek zorundadÄ±r. Herkesi kucaklamayan bir il baÅŸkanÄ± tasavvur edemiyorum. Halktan kopuk bir il baÅŸkanÄ± asla AK Parti'ye yakÄ±ÅŸmaz. Halka tepeden bakarak siyaset yapmak tek parti CHP'sinin yÃ¶ntemidir.

"Ä°LMEK Ä°LMEK Ã–REREK 2023 KADROLARIMIZI OLUÅžTURUYORUZ"

AslÄ±nda Ã¼lkemizde AK Parti'ye ve yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetlere gerÃ§ek manada karÅŸÄ± kimse yoktur. En azÄ±lÄ± muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi iÃ§lerinde AK Parti'nin baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± takdir ediyor.

BaÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± elbette kendi Ã§abalarÄ±mÄ±zla elde ettik ama kaybettiklerimizin de sorumlusu biziz. Bu kayÄ±plarÄ±n sebebi rakiplerimizin mahareti deÄŸil kendi beceriksizliÄŸimiz ya da hatalarÄ±mÄ±zdÄ±r.Â

SeÃ§imler, siyasi partilerin adeta karne gÃ¼nleridir. 2023 yÄ±lÄ±na kadar istediÄŸimiz ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z geniÅŸ bir vakit var. Bu sÃ¼reyi en verimli ÅŸekilde kullanarak seÃ§im gÃ¼nÃ¼ milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmalÄ±yÄ±z.

Nasipse, aÄŸustos ayÄ±nÄ±n sonundan itibaren kongrelerimize kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edeceÄŸiz. AmacÄ±mÄ±z ekim ayÄ± sonunda ilÃ§e kongrelerimizi tamamlayÄ±p il kongrelerimize geÃ§mektir. Ä°l kongrelerimizi de 4 ayda bitirmeyi planlÄ±yoruz. ArdÄ±ndan da 7. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k Kongre tarihimizi de aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Bu sÃ¼reÃ§te kadrolarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸer merkezli siyaseti ilke edinmiÅŸ, Ã§alÄ±ÅŸkan, gayretli, kabiliyetli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla zenginleÅŸtirmek istiyoruz. Bunun iÃ§in Ã§ok titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Adeta ilmek ilmek Ã¶rerek 2023 kadrolarÄ±mÄ±zÄ± oluÅŸturuyoruz.

Yolunu ÅŸaÅŸÄ±ranlar, kibrine esir dÃ¼ÅŸenler dÄ±ÅŸÄ±nda AK Parti ailesinden tek bir ferdin bile eksilmesine gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z razÄ± gelmez. Her yeni Ã¼yemiz iÃ§in bir fidan dikeceÄŸiz.Â 2023 hedeflerimize el ele, omuz omuza yÃ¼rÃ¼rken, aramÄ±za nifak tohumlarÄ± atmak isteyenlere de fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz.

BAKAN ALBAYRAK VE EÅžÄ°NE Ã‡Ä°RKÄ°N SALDIRI

BazÄ± konular var ki Ã¼zerinde konuÅŸmak bile insanÄ±n kalbini acÄ±tÄ±yor. Aile olarak birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r, bÃ¶yle can acÄ±tÄ±cÄ± bir mesele ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Ã–nceki gece 8. torunum Hamza Salih dÃ¼nyaya geldi. Berat Bey evladÄ±nÄ±n doÄŸumunun sevincini kamuoyu ile sosyal medyada paylaÅŸtÄ±. Bu mesajÄ±n altÄ±na on binlerce kiÅŸi iyi niyetli yorumlarda bulundu.

Ancak insanlÄ±ktan dahi nasibini almamÄ±ÅŸ, kalbi kararmÄ±ÅŸ bazÄ± alÃ§aklar, iÃ§indeki kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ sergileyen hakaretlerle bu gÃ¼zel iklimi kirletmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. YargÄ± ve emniyet teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z harekete geÃ§ti ve iÅŸlem yapmaya baÅŸladÄ±. DÃ¼nyaya gÃ¶zlerini henÃ¼z aÃ§mÄ±ÅŸ bir bebek Ã¼zerinden ailesine ve onlarÄ±n temsil ettiÄŸi deÄŸerlere saldÄ±ran bu alÃ§aklarÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Hukuk Ã¶nÃ¼nde her birinden iÅŸledikleri suÃ§un hesabÄ±nÄ± elbette soracaÄŸÄ±z.

SOSYAL MEDYA VE Ä°NTERNET DÃœZENLEMESÄ°

YalanÄ±n iftiranÄ±n kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±nÄ±n alÄ±p baÅŸÄ±nÄ± gittiÄŸi bu mecralarÄ±n bir dÃ¼zene sokulmasÄ± ÅŸarttÄ±r. TÃ¼rkiye'ye bu tÃ¼r mecralar yakÄ±ÅŸmÄ±yor.Â Bu millete, Ã¼lkeye bu tÃ¼r mecralar yakÄ±ÅŸmÄ±yor. Bu tÃ¼r sosyal medya mecralarÄ±nÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, kontrol edilmesini istiyoruz. KanunlarÄ±n suÃ§ saydÄ±ÄŸÄ± her konuda hak arama ve Ã¶nleme yollarÄ± aÃ§Ä±k olmalÄ±dÄ±r. ABD'lisi, AvrupalÄ±sÄ±, Ã‡inlisi bu imkana sahipken 83 milyonluk TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n sosyal medya terÃ¶rÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda eli kolu baÄŸlÄ± kalmasÄ±nÄ± kabul edemeyiz.

Bu konuda kapsamlÄ± bir hukuki dÃ¼zenleme Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°nternet ve sosyal medya mecralarÄ±nÄ±n Ã¼lkemizde bir an Ã¶nce mali muhataplÄ±k tesis etmeleri iÃ§in ne gerekiyorlarsa yapmakta kararlÄ±yÄ±z. DÃ¼zenleme tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, eriÅŸim engeli ile adli ve mali yaptÄ±rÄ±mlar dahil her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¶ntemi devreye sokacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye bir muz cumhuriyeti deÄŸildir. Bu Ã¼lkenin idari ve adli kurumlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayanlarÄ± biz de hiÃ§e sayarÄ±z.

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