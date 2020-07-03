Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya ithamları egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşıyor

Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olarak tanımladığı Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Camisi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atılıyor.

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Levent Camisi'nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

HENDEK'TEKİ PATLAMA

Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıklarımız kurumlarımız yoğun bir çalışma içindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır.

Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz.

LEVENT CAMİSİ

İnşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır.

Levent Camimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza Merkez Bankası yönetimine teşekkür ediyorum.

İnsan için geride bıraktığı her ese önemlidir ama Allah için yapılan eserlerin yeri ayrıdır.

Camiler sadece ve sadece Allah rızası için inşa edilen eserlerdir.

Rabbimiz camileri Allah’ın adı anılan namaz kılınan evler olarak tarif ediyor.

Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız.

LEVENT CAMİİ'NİN ADINI AÇIKLADI: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ

Şimdi merak ediyorsunuz, Levent Camii'nin adı ne olacak? Leventler buradan geçti dedik ya, öyleyse baş leventin adını da inşallah buraya koyalım ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun. Demokratik bir hareket de yapabiliriz, kabul edenler-etmeyenler diye.

2022'nin sonunda bitirme sözünü aldık. İnşallah 2022 sonunda camimizden ezan sesini duyacağız.

AYASOFYA KONUSU

Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur.

Hali hazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır.

Balat'taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.

Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir.

Ayasofya'ya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır.

Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir.

Ülkemize Ayasofya üzerinden yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımızı hedef almaktadır.

Biz ülkemizde müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

LEVENT CAMİİ HAKKINDA BİLGİLER

Salgın günlerinde sokaklarda yaşanan sakinlik nedeniyle hafriyat çalışmaları planlanandan daha hızlı tamamlanan Levent Camisi'nin temel kazısından, çalışmaların başladığı 26 Şubat'tan bugüne, 150 bin metreküpten fazla hafriyat çıkarıldı.

Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olarak tanımladığı Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Camisi ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak.

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanmış, 18 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan 7 bin metrekare oturum alanına sahip, engelsiz yaşam odaklı cami, 25 metre çapında kubbesi ve 4 minaresiyle hayat bulacak.

Levent Camisi, 5 bin 500 metrekare avlusu, kapalı otopark ve sosyal alanlarıyla gece gündüz yaşayan bir ibadet, kültür ve ilim merkezi olmak üzere vatandaşlara hizmet verecek. Cami, 4 bin metrekarelik el sanatları, ebru, hat, tezhip atölyeleri ile çok amaçlı salona ve 900 araçlık kapalı otoparka da sahip olacak.

Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere de sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.