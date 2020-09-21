MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Bakan Selçuk’tan sürpriz ziyaret
GeriGündem Son dakika haberler: Bakan Selçuk’tan sürpriz ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Selçuk’tan sürpriz ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da yüz yüze eğitime başlayan okullara ziyarette bulunup, öğrencilerle sohbet etti. Bakan Selçuk, temassız oyun oynayan öğrencilere de eşlik etti.

6
  • Bakan Selçuktan okullara ziyaret
  • Bakan Selçuktan okullara ziyaret
  • Bakan Selçuktan okullara ziyaret
  • Bakan Selçuktan okullara ziyaret
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bakan Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlanarak öğrencilerin okula başlama sevincini paylaştı. Bakan Selçuk, ardından Ankara’daki bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, sınıflarda ilk dersini yapan öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Selçuk, bahçede koronavirüs nedeniyle bahçede temassız oyunla uyum etkinlikleri yapan öğrencilere eşlik ederken, koronavirüs salgını nedeniyle okul binalarına alınmayan velilerle de sohbette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılmasına, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların açılmasına, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik"
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle