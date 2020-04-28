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GeriGündem Son dakika haberler... Bakan Koca duyurdu... Rusya'daki akciğer hastası öğrenci ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Haber Giriş: 28.04.2020 - 15:15,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Koca duyurdu... Rusya'daki akciğer hastası öğrenci ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da ameliyatı yapılamayan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya’da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum." açıklamasını yaptı.

Son dakika haberler... Bakan Koca duyurdu... Rusyadaki akciğer hastası öğrenci ambulans uçakla Türkiyeye getirildi

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