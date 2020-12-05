Son dakika haberler: Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem.. Muğla'dan da hissedildi..

Son dakika haberine göre Antalya ve çevresinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.

ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI: DUYURMAK İSTERİM, EVLERİNDEN ÇIKABİLİRLER

Antalya Valisi şu bilgileri paylaştı:

"Hepimize geçmiş olsun Allah göstermesin diyelim. Gazipaşa açıklarında deniz açıklarında deprem. Bizim hiçbir noktamızda, hiçbir ilçemizde herhangi bir hasar bildirilmedi. Herhangi bir can kaybı, mal kaybı yaralanma ve hasar; tüm ilçelerden teyitleri aldık. İlk bilgiler herhangi bir olumsuzluk yok.

Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Evlerinin önüne çıkabilirler. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok. "

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: EKİPLER TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter'dan şu bilgileri paylaştı:

Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini belirtiyor, tüm ekiplerimizin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz"

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI: ŞİMDİLİK BİR SORUN YOK

Antalya Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz CNN TÜRK canlı yayınında konuştu.

Yılmaz, "Şu anda olumsuz bir şey duymadık. Ben de hissettim depremi. Açık şekilde hissettik. Sanırım deniz açıklarında oldu deprem. Gazipaşa değil, Antalya’nın doğu ilçelerinde hissedildi sanırım. Bir hasar bilgisi henüz gelmedi. Şimdilik bir sorun yok. Geçmiş olsun diyorum" dedi.

"YAKLAŞIK 15-20 SANİYE SÜRDÜ"

DHA muhabiri Semih Ersözler, "Henüz artçı ile ilgili bir bilgimiz yok, depremin Antalya açıklarında Kıbrıs fay hattında meydana geldiğini söyleyebiliriz. Kent merkezinde hissedildi. Depremin şu an Alanya açıklarında ve 5.2 büyüklüğünde olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 15-20 saniye sürdü" dedi.

Anadolu Ajansı muhabiri Süleyman Elçin, "AFAD il müdürü ve UMKE ekipleriyle görüştük. Deprem nedeniyle Antalya’nın Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerindeki vatandaşlar şiddetli sarsıntı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Henüz yaralanma ya da can kaybı haberi yok" açıklamasını yaptı.

İşte Prof. Şükrü Ersoy'un açıklamaları:

Derinlik çok enteresan. 80 kilometrelik derinlik, ancak dalma batmayı karakterize eder. Aynı Rodos ve Girit'in altına dalan Afrika kıtasının oluşturduğu deprem gibi. Bunun çok Antalya açıklarında olmaması gerekir. Güney Batı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Bunun nedeni de oradaki mekanizmanın aynı Şili, aynı Japonya, aynı Endonezya gibi dalma-batma zonundaki depremler, derin depremler. Ama bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden çok hissedilmiştir.

Bu derinlik Türkiye ana karasındaki depremlere benzemiyor, normal depremler 30 km'yi geçmez. Bunun biraz daha batıda olduğunu düşünüyorum.

Depremler, 8,6'ya kadar çıkabilir ki bu çok büyük bir deprem, tsunamiler ve volkanizmaları tetikleyebilir. Bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Benim en çok çekindiğim yerlerden biri güneybatı Anadolu'dur.

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