Antalya'da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler
Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremAntalya ve ilçelerinde hissedildi. 81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.