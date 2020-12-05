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Hürriyet
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DHA- İHA- AA
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 16:28 | 

Antalya'da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler

Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. 81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

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Deprem sırasında bazı vatandaşlar dışarıya çıktı.

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