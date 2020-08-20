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Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ankara Valiliği duyurdu: Mangal yasaklandı

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Son dakika haberler... Ankara Valiliği duyurdu: Mangal yasaklandı
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Ankara Valiliği "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim." açıklamasını yaptı.

Ankara Valiliği Twitter hesabından "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberler... Ankara Valiliği duyurdu: Mangal yasaklandı

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