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AA-DHA-İHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 16:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Adana'dan çarpıcı kare! Hayata böyle tutundu...

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Adana'da, sağanak nedeniyle alt katları su basan hastanede mahsur kalan bedensel engelli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Öte yandan, şiddetli rüzgar yüzünden çok sayıda ağaç devrildi, ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, sağanak yağış nedeniyle cadde ve otoyollar su ile doldu, çok sayıda araç mahsur kaldı.

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  • Adanada sağanak yağış hayatı felç etti
  • Adanada sağanak yağış hayatı felç etti
  • Adanada sağanak yağış hayatı felç etti
  • Adanada sağanak yağış hayatı felç etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana'da öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, yaya ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli rüzgar yüzünden çok sayıda ağaç devrildi, ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Belediye ekipleri, sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Son dakika haberler... Adanadan çarpıcı kare Hayata böyle tutundu...

ENGELLİ KADINI DALGIÇLAR KURTARDI

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel hastanede tedavi gören 65 yaşındaki hasta, giriş katları su basınca panikle bodrum kata sığındı.

Sel sularının kapattığı bodrumda mahsur kalan kadın için hastaneye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Suyla dolan kata giren itfaiyenin dalgıç ekibi, uzun uğraşlar sonucunda engelli hastayı kurtardı.

Kadın, kontrol için çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Son dakika haberler... Adanadan çarpıcı kare Hayata böyle tutundu...

OTOYOLU SU BASTI

Adana kent merkezinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddelerden taşan sular, otoyolu doldurdu. Kent merkezinden geçen otoyolda, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zor anlar yaşadı. Toprakla birlikte çamura dönen yolda, bazı araçlar kayınca maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Beyazevler mevkiinde ise bazı araçlar mahsur kaldı, uzun süre trafik tıkandı.

Son dakika haberler... Adanadan çarpıcı kare Hayata böyle tutundu...

KORKUTAN HORTUM

Adana kent merkezinde etkili olan sağanak yağışla birlikte denize kıyısı olan Yumurtalık ilçesinde hortum oluştu. Öğle saatlerinde deniz üzerinde görülen hortumun karaya ulaşmadan yaklaşık yarım saat sonra gözden kayboldu. Hortumu gören bazı vatandaşlar, paniğe kapılıp, sahilden uzaklaştı.

Son dakika haberler... Adanadan çarpıcı kare Hayata böyle tutundu...

RÖGARI AÇMAK İÇİN SUYA DALDI

Sel sularının caddelere dolduğu kentte araçların sudan çıkarılması için tahliye işlemleri başladı. Bir görevli, yolda tıkanan rögarı açmak için suya daldı. Görevlinin suya daldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika haberler... Adanadan çarpıcı kare Hayata böyle tutundu...

Suya dalış yaptıktan sonra rögarı açarak araçların tahliye olmasını sağlayan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) görevli Suat Bingöl, "ASKİ çalışanı olarak yapmam gerekeni yaptım. Vatandaşların güvenliği için canımı hiçe sayarak görevimi yaptım" dedi.

Son dakika haberler... Adanadan çarpıcı kare Hayata böyle tutundu...

'BİR ANDA KENDİMİ SULARIN İÇİNDE BULDUM'

Araç sahibi Numan Tatar ise, "Bir anda araçla ilerlerken kendimi suların içinde buldum. Görevliden Allah razı olsun, bizi kurtardı" diye konuştu.

Son dakika haberler... Adanadan çarpıcı kare Hayata böyle tutundu...

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