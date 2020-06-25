MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Van'da 5.4 şiddetinde deprem.. Van Valisi'nden ilk açıklama
GeriGündem Son dakika haberi: Van'da 5.4 şiddetinde deprem.. Van Valisi'nden ilk açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 25.06.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Van'da 5.4 şiddetinde deprem.. Van Valisi'nden ilk açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika Van'da deprem.. Gelen bilgilere göre Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda, bir köyümüzde bir evin yıkıldığını bunun dışında bir can ve mal kaybının olmadığını, bazı köylerde hasar gören evlerin olduğu bilgilerini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler." açıklamasında bulundu.

8
  • Vanda korkutan deprem
  • Vanda korkutan deprem
  • Vanda korkutan deprem
  • Vanda korkutan deprem
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son dakika Van'da deprem.. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Özalp ilçesinde saat 13.03'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.96 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini Van-Örenburç olarak, büyüklüğünü ise 5.2 olarak açıkladı.

Deprem, Van Merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depremin hemen ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Son dakika haberi: Vanda 5.4 şiddetinde deprem.. Van Valisinden ilk açıklama

VAN VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." açıklamasında bulundu. Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda, bir köyümüzde bir evin yıkıldığını bunun dışında bir can ve mal kaybının olmadığını, bazı köylerde hasar gören evlerin olduğu bilgilerini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler. Arkadaşlar bölgede hasar tespit çalışmalarına başladılar." ifadelerini kullandı.

Van depremi ile ilgili Bakan Soylu’dan ilk açıklama
Van depremi ile ilgili Bakan Soylu’dan ilk açıklama

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölge yakın zamanda İran'da benzer büyüklükteki depremde bir takım hasarlar ve can kayıpları yaşamıştır. 2011'de Van'da meydana gelen deprem, bu bölgedeki fayın üzerinde meydana geldi. Van'dan Özalp'e doğru giden ters fay niteliğinde faylar var. Kuzeyde 1976'da 7 büyüklüğünde Çaldıran depremini yaratan faylar var. Bu faylar Muradiye-Saray yönünde İran'a uzanan faylar.  

Son dakika haberi: Vanda 5.4 şiddetinde deprem.. Van Valisinden ilk açıklama

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 5,4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Özalp ilçesinde incelemelerde bulundu.

5.4 düşük ama maalesef köylerde, mezralarda tam da fayın üzerine gelecek yerlerde, kerpiç, çamur harçlı yapılar var. Geleneksel köy tipi yapılar ve 5-6 şiddetli depremlerde yıkılıyor ve can kaybına yol açıyor. Bu tür yapılarda maalesef can kayıpları söz konusu olabiliyor. 

İran'daki fayın devamı diyebiliriz. Fay aynı fay olmayabiliriz. Daha önce meydana gelen deprem Başkale fayı dediğimiz, daha güneyde... "

Son dakika haberi: Vanda 5.4 şiddetinde deprem.. Van Valisinden ilk açıklama

"ARTÇILARI 1 HAFTA 10 GÜN SÜRECEKTİR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen aylarda İran sınırlarında depremler vardı. 5'i geçen depremlerde Doğu Anadolu'da evler yıkılabiliyor. Aslında yıkılmaması lazım. Depremi sorunlu tutamayız ama mühendislik görmemiş, kırsal kesimdeki evlerde yıkımlar olabiliyor. 5.4'te bile sıkıntı yaşayabiliriz. 2011'deki Van depremi olmuştu, bu onun tam doğusuna geliyor. Eğer verilen merkez üssü doğruysa bir doğu-batı fayı üzerinde gelmiş olması muhtemel. 

Zaten burada bir hareketlilik birkaç aydır vardı, yıkımlar da meydana gelmişti. Artçıları da izleyip yeni yorumlarda bulunabiliriz. 5.4'ün artçıları en az 1 hafta 10 gün sürecektir, 4.5'e kadar varabilir. 5'e yaklaşan her depremden sonra biz irkiliyoruz, yapı stoğumuzda ciddi zaafiyetler var, bunlar bizi endişelendiriyor. 5.4 çok büyük bir deprem değil fakat yığma yapılarda, kırsal kesimlerde, yaralanmalar, can kayıpları gerçekleşebiliyor.

Harita üzerinde gördüğüm kadarıyla Başkale fayının kuzeyinde değil. Önceki depremler Başkale fayının İran'a geçen kesminde meydana gelmişti. Ama bizimle ilgiliydi, devam edebilecek hatta 6.5 7.0'ye kadar depremler oluşturabilecek bir bölgeydi. 5.4'ün bulunduğu yerde normalde herhangi bir fay görünmüyor. Merkez üssünde bir kayma olabilir. İlerleyen saatlerde düzeltilir Kandilli ve AFAD tarafından. Artçılar bizim için çok önemli ve onları izliyoruz."  

Ayrıntılar geliyor...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle