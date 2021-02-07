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AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 23:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Buna devlet müsaade etmez

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Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Buna devlet müsaade etmez
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin, "Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Buna devlet müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamasından satır başları şöyle;

* Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR

* Özellikle çevremizde gelişen, Rusya'daki olaylarla birlikte baktığımızda sanki bir süre sonra yapılması düşünülen, beklenen, muhtemel olaylar için burada bir eylemlilik çekirdeği oluşturmak, bunu sıcak tutmak gibi bir amaç varmış gibi düşünüyorum. Çünkü bunu başka türlü izah edebilmek, bunu bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil, tüm parametreleri bir araya getirdiğimizde.

* Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Buna devlet müsaade etmez.

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