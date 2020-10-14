Son dakika haberi: Sosyal medyada 'Işık' polemiği! Tepkiler peş peşe geldi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı AYM fotoğrafı, polemik konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti kanadından bir başka tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi, milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez" diyerek Engin Yıldırım'ın paylaşımını eleştirdi.

İÇİŞLERİ: IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından da 'Işıklarımız hiç sönmüyor' başlıklı fotoğraflar paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın Ağrı'da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklaması da bu konuya atıfta bulunularak, "Işıklarımız yanmaya devam ederken, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.

















