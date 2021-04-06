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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu'nu hedef alan ifadelere sert tepki: Asla kabul etmeyiz
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.
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