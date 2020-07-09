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DHA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 19:36,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

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Son dakika haberi: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
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Son dakika... Şırnak’ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK’dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki barınaklarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. 

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Başkanlıklarınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerden; S.Y.’nin 2012 yılında, Ö.B.’nin 2013 yılında, H. Ç.’nin 2014 yılında, O.C.Y.’nin 2015 yılında, F.K.’nin 2016 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 100’e yükseldi.

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