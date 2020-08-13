Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan 'Ekim-Kasım' ayı uyarısı! İşte 12 Ağustos koronavirüsü tablosu ve vaka sayısı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 67 bin 237 test yapıldı, 1212 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 934 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, toplam hasta sayısı 244 bin 392, toplam vefat sayısı 5 bin 891, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, ağır hasta sayısı 632, toplam iyileşen hasta sayısı 227 bin 89 oldu.



'HEPİMİZ İÇİN TEDBİR ALALIM'



Bakan Koca verilere ilişkin, "2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" değerlendirmesinde bulundu.





"EKİM-KASIM AYLARINDA RİSKİN ARTMASI MUHTEMEL"

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası "Önerimiz, yüz yüze eğitimin en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz." ifadesini kullandı.

Dünyada vaka artışlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Ülkemizde de bölgesel artışlara şahit oluyoruz. Birçok ülkenin aksine bizde vaka artışlarının kontrolden çıkmamış olması, devlet kurumlarımızın ve vatandaşımızın bugüne kadar özveriyle uyguladığı önlemler sayesindedir. Ancak altını çizerek ifade etmek istiyorum; Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bugünlerimizi aratabilir. Özellikle ekim, kasım aylarında gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle riskin daha fazla artması muhtemeldir. Gribal hastalıklarının semptomlarının benzer olması kaygı ortamına da yol açabilecektir."

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşların tedbirlerden ister istemez yorulduğunu bildiklerine işaret ederek "Hepimiz sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımızla yakın ilişkiler içinde olmayı özledik. Seyahatlerimizde eskisi gibi rahat olabilmeyi, sosyal ve kültürel hayata tam olarak dönebilmeyi arzuluyoruz. Kontrollü sosyal hayat, salgın günlerinde, bize bunların en makul sınırlarını sunuyor. Kurallara uymak kaydıyla özlediğimiz şeyleri, tam olmasa da yaşayabilme imkanımız var. Hem kendi sağlığımız, hem sevdiklerimizin hayatı 3 basit kurala bağlı. Temizlik, maske, mesafe. Bu kuralları dikkate almazsak, yarın karşımıza kontrol edilemez bir tablo çıkabilir." açıklamasında bulundu.

Koca, vaka sayılarındaki artış eğilimine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Çabamız, bunun bir daha yaşanmaması içindir. Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz.

11 AĞUSTOS SON DURUM

Bakan Koca, 11 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.



HASTANEYE YATIŞLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" ifadelerini kullandı









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 62 bin 219 test yapıldı, 1193 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, 1211 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, toplam hasta sayısı 241 bin 997, toplam vefat sayısı 5 bin 858, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, ağır hasta sayısı 603, toplam iyileşen hasta sayısı 224 bin 970 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca verilere ilişkin, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" değerlendirmesinde bulundu.















KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1103 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, toplam hasta sayısı 240 bin 804, toplam vefat sayısı 5 bin 844, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1, ağır hasta sayısı 596, toplam iyileşen hasta sayısı 223 bin 759 oldu.

'25 İLİMİZDE SON 2 GÜNDÜR ENTÜBE HASTAMIZ YOK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 8 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.



ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada zatürre oranına dikkat çekerek, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" dedi.













KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 7 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.



'İYİ HABER, SIKI TEDBİRE BAĞLI'



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada tedbir uyarısı yaparak, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 6 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.



SIKI TEDBİR UYARISI



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 5 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca,"Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Koca, bir diğer paylaşımında da "Kovid-19’a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 994 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, toplam hasta sayısı 234 bin 934, toplam vefat sayısı 5 bin 765, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,5, ağır hasta sayısı 583, toplam iyileşen hasta sayısı 218 bin 491 oldu.

'YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 301 test yapıldı, 995 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, bin 3 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, toplam hasta sayısı 233 bin 851, toplam vefat sayısı 5 bin 747, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,4, ağır hasta sayısı 580, toplam iyileşen hasta sayısı 217 bin 497 oldu.

'ENDİŞE DUYUYORUZ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM





Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 978 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, toplam hasta sayısı 232 bin 856, toplam vefat sayısı 5 bin 728, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,5, ağır hasta sayısı 582, toplam iyileşen hasta sayısı 216 bin 494 oldu.

'BAYRAM VE TATİLDEKİ TEDBİR EKİKLİĞİ, KAYGI VERİCİ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici" değerlendirmesinde bulundu.











KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 1 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.



'TEDBİRE İHTİYAÇ VAR'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 31 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.



Sağlık Bakanı Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirleri; İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır olarak açıkladı. Bakan Koca ayrıca, ''27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.'' ifadelerinde bulundu.



KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 982 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, toplam vaka sayısı 229 bin 891, toplam vefat sayısı 5 bin 674, hastalarda zatürre oranı yüzde 9.3, ağır hasta sayısı 561, toplam iyileşen hasta sayısı 213 bin 539 oldu.

'YENİ HASTA SAYIMIZ GİDEREK ARTIYOR'

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" ifadelerine yer verdi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, 996 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, toplam vaka sayısı 228 bin 924, toplam vefat sayısı 5 bin 659, hastalarda zatürre oranı yüzde 9.4, ağır hasta sayısı 542, toplam iyileşen hasta sayısı 212 bin 557 oldu.

'TABLODA, AĞIR HASTA SAYISI VE ZATÜRRE ORANI VERİLECEK'

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranı gösterilecek" ifadelerine yer verdi. 28 TEMMUZ VERİLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİ



Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; 28 Temmuz'da 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1092 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, toplam vaka sayısı 227 bin 982, toplam vefat sayısı 5 bin 645, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1280, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı 211 bin 561 oldu.

'30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 OLARAK GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." değerlendirmesinde bulundu.









