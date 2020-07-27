Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı! Fark düne yakın...

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1010 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam vefat sayısı 5 bin 613, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 387, toplam iyileşen hasta sayısı 209 bin 487 oldu.



BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME



Bakan Koca, dünkü verilere ilişkin, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM







Son dakika haberi... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 312 test yapıldı, 921 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 1103 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, toplam vaka sayısı 225 bin 173, toplam vefat sayısı 5 bin 596, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1252, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı 208 bin 477 oldu.

İL İL PNÖMONİLİ HASTA ORANLARI

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz; Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz; Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 24 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.



TEST SAYISI 4.5 MİLYONA YAKLAŞTI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor" ifadelerini kullandı









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 1151 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, toplam vaka sayısı 223 bin 315, toplam vefat sayısı 5 bin 563, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1251, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı 206 bin 365 oldu.

SON 3 GÜNDE VAKA SAYISI ARTAN İLLER

Bakan Koca, dünkü verilere ilişkin, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" değerlendirmesinde bulundu.







BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" dedi









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 21 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: //covid19.saglik.gov.tr" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, toplam vaka sayısı 220 bin 572, toplam vefat sayısı 5 bin 508, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 385, toplam iyileşen hasta sayısı 203 bin 2 oldu.

SON 3 GÜNDE EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.

DÜĞÜNLERİ HASTALIK, YOĞUN BAKIM İZLEMESİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon'da gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 997 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, toplam vaka sayısı 219 bin 641, toplam vefat sayısı 5 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 398, toplam iyileşen hasta sayısı 202 bin 10 oldu.

'İYİ HABERLER, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERE BAĞLI'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı" değerlendirmesinde bulundu.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 943 test yapıldı, 918 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 1179 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, toplam vaka sayısı 218 bin 717, toplam vefat sayısı 5 bin 475, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1231, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 201 bin 13 oldu.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Binin üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz; Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KOCA: ERZURUMSPOR- KORONAVİRÜS KARŞILAŞMASI BAŞLADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.

Bakan Koca, Erzurum'da çekilen bir kutlama videosunu Twitter hesabından paylaşarak, Erzurumspor taraftarlarına seslendi. Koca, "Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberler... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 1014 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, toplam vaka sayısı 217 bin 799, toplam vefat sayısı 5 bin 458, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 199 bin 834 oldu.

'VEFAT SAYILARINI DAHA DA AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KOCA'DAN, 'SURVİVOR' PAYLAŞIMI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finaline ilişkin, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor 2020 final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" ifadelerini kullandı.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



SON DAKİKA HABERLER... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 411 test yapıldı, 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 1087 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, toplam vaka sayısı 216 bin 873, toplam vefat sayısı 5 bin 440, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 198 bin 820 oldu.

'SONUCU BELİRLEYEN TEDBİRDİR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bindi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir" değerlendirmesinde bulundu.











KORONAVİRÜSTE SON DURUM



SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 320 test yapıldı, 947 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1013 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, toplam vaka sayısı 215 bin 940, toplam vefat sayısı 5 bin 419, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1206, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 197 bin 733 oldu.

'VAKA VERİLERİ CİDDİYETİMİZİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" dedi.





BAKAN KOCA'DAN, ŞEHİT KIZI 'HİRANUR' PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit Emrah Sağaz'ın 3.5 yaşındaki kızı Hiranur'un, babasını fotoğraflardan tanıdığını belirterek, "Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." dedi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Külliyede düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur'la tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın üç buçuk yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadelerini kullandı.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken 1049 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, toplam vaka sayısı 214 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 402, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı 196 bin 720 oldu.

'BUGÜNÜ TEKRAR ARAMAYALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1156 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, toplam vaka sayısı 214 bin 1, toplam vefat sayısı 5 bin 382, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 195 bin 671 ol

'COVID-19'A KARŞI HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz bir sınav" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1298 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, toplam vaka sayısı 212 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 363, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 409, toplam iyileşen hasta sayısı 194 bin 515 oldu.

'TEDBİRLERE DAHA FAZLA UYALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 48 bin 813 test yapıldı, 1016 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken 1334 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, toplam vaka sayısı 211 bin 981, toplam vefat sayısı 5 bin 344, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1194, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217 oldu.

'VAKALARIN PNÖMONİYE DÖNME ORANI AZALIYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı" dedi.











KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 10 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.



VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR



Bakan Koca Twitter'dan yapığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 50 bin 103 test yapıldı. 1024 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 2 bin 879 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, toplam vaka sayısı 209 bin 962, toplam vefat sayısı 5 bin 300, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı 190 bin 390 oldu.

'VAKA SAYILARINDA KÜÇÜK AZALMALAR DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, günlük verilere ilişkin, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.







