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Haber Giriş: 22.10.2020 - 21:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına ulaştı

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına ulaştı
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Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının İstanbul'daki seyri masaya yatırıldı. Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı." dedi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık.

İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.

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