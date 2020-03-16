Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Vaka sayısı arttı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.



TOPLAM VAKA SAYISI 18



Bakan Koca toplam vaka sayısının 18 olduğu belirterek, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" dedi.



