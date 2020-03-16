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DHA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Vaka sayısı arttı

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Vaka sayısı arttı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son dakika corona virüs açıklaması yaptı. Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. Şu ana kadar toplam vaka sayımız 18’dir" dedi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi. 

TOPLAM VAKA SAYISI 18

Bakan Koca toplam vaka sayısının 18 olduğu belirterek, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" dedi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu Vaka sayısı arttı

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