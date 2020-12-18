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Haber Giriş: 18.12.2020 - 00:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye gelirken... Resmi Gazete'de yayınlandı, yönetmeliğe girdi!

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Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye gelirken... Resmi Gazete'de yayınlandı, yönetmeliğe girdi!
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Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.

Son dakika haberi... "Beşeri tıbbi ürünlerin" ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık kapsamında kabul edilen durumlarda, etkinlik, güvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek.

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