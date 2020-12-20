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Haber Giriş: 20.12.2020 - 07:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Muğla'da 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem

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Son dakika haberi: Muğla'da 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem
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MUĞLA'nın Ula ilçesinde 3.9 ve 3.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3.9 ardından 06.16'da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Her iki deprem, Ula ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremlerin büyüklüklerini, 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu. Merkez üssü Arıcılar olarak tespit edilen depremlerin derinliği yaklaşık 8 kilometre olarak hesaplandı.

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