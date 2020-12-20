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Haber Giriş: 20.12.2020 - 07:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Van Başkale'de deprem

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Son dakika haberi: Van Başkale'de deprem
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AFAD verilerine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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