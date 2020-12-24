Son dakika haberi... Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara'ya kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı’ kod uyarısında bulunarak, yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtınaya karşı uyardı.

Meteoroloji'nin Twitter hesabından yaptığı uyarı şöyle:

Rüzgarın; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KIYI EGE VE ANTALYA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, havanın, Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde ise yağmur ve sağanak öngörülüyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sis ve pus, buzlanma ve don bekleniyor.

METEOROLOJİDEN VAN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı ve yerel kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte gün boyu kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te eksi 8, Hakkari’de eksi 3, Van ve Muş’ta ise eksi 4 derece olması beklenmektedir. Yağışların zaman zaman Van ili çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.