Son dakika haberi: Meteoroloji uyarmıştı... Ve beklenen yağış başladı

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede yollarda birikintisi oluşturdu. Su birikmesi nedeniyle Güney Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Lodosun karayele çevirmesiyle hava sıcaklıklarındaki ani düşüş önce Balkan sınırındaki köylerde daha sonra da kent merkezinde sağanağı kara dönüştürdü.

Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri uluslararası kara yolunun kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

KIRKLARELİ’NDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU



Kırklareli’nde aniden başlayan sağanak etkisini sürdürürken yağmur sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri birikintileri önlemek amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun yerini kara bırakması bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için akşam saatlerinde kar yağışı uyarısı yapmıştı.

İSTANBUL'A DA KAR GELİYOR



İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını aktaran Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları şöyle;

İstanbul yarın(bugün) öğlene kadar ağır sağanak yağışları alacak. Öğleden sonra akşam saatlerine doğru İstanbul’un sınırları içerisine kar girmeye başlıyor. Arkasından akşam gece şehir geneline yayılacak. Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası’nda da ; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri bu alanda beyaz örtü yapabilecek. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz. Şu anda bir deniz etkisi desteği yok gibi görünüyor. Kar yağışının uzama ihtimalini Perşembe günü yine açıklamış oluruz.

METEOROLOJİ FIRTINAYA KARŞI UYARDI

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasında ise fırtınaya karşı şu uyarılarda bulunuldu:

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; yarın (Çarşamba) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara’da rüzgarın, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Akdeniz’de rüzgarın; bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.