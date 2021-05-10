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Haber Giriş: 10.05.2021 - 21:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Meclis'ten İsrail'e ortak kınama

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Son dakika haberi... Meclis'ten İsrail'e ortak kınama

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı. Ortak bildiride, "İsrail'in operasyonları hukuk dışı, gayri insani" ifadelerine yer verildi.

TBMM, siyasi parti gruplarının ortak imzası ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.

İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

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Mescid-i Aksada son dakika gelişmeleri: İsrailden katliam Tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor
Mescid-i Aksa'da son dakika gelişmeleri: İsrail'den katliam! Tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor

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