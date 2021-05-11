Son dakika: İsrail saldırılarında aralarında dokuzu çocuk, 24 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. Bölgeden kan donduran haberler geliyor..
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen saniye tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler geliyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırırken, dün, akşam saatlerinde ise Gazze vuruldu. İsrail saldırılarında aralarında dokuzu çocuk, 24 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenlerken, Hamas da roketlerle karşı saldırı başlattı. İsrail geçtiğimiz dakikalarda Gazze'ye yeni bir saldırı düzenledi. Gelen ilk bilgilere göre bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...
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Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
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Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.
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Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu. Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
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İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti. 300'ün üzerinde Filistinli yaralandı, 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Sadece bu saldırıda yaralananların sayısı ise 103 olarak açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit 9 çocuktan birinin 10 yaşındaki kız çocuğu, diğerlerinin ise farklı yaşlardaki erkek çocukları olduğu kaydedildi.
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İSRAİL DURMUYOR
İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Ayrıca Gazze sınırına asker gönderdi. İsrail'den yapılan açıklamada 'Gazze Şeridi'nde 130 hedef vuruldu' ifadesi yer aldı. AFP geçtiği son dakika bilgisinde bu saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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ABDULLAH FEYYAD HAYATINI KAYBETTİ
BBC'ye konuşan Hamas kaynakları, İzzettin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Abdullah Feyyad'ın İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti.
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NETANYAHU'DAN HAMAS SÖZLERİ
Siyaseten zor günler geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın kırmızı çizgiyi aştığını ve İsrail'in sert karşılık vereceğini ifade etti.
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GAZZE'DEN ROKET ATILDI
Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından İsrail'in bazı bölgesinde siren sesleri duyulmaya başlandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Ayrıca Gazze'den atılan anti tank mermisi nedeniyle İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtildi.
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Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine onlarca roket atıldığı aktarıldı. Roketlerden birinin Batı Kudüs'ün banliyölerinden Mevasseret Zion'da bir eve isabet ettiği ve hafif hasar oluştuğu ifade edildi.
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BM'YE ÇAĞRI
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in Gazze'ye saldırısının derhal durdurması için müdahale çağrısında bulundu.
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İSRAİL MECLİSİ BOŞALTILDI
Roket sirenlerinin çalınması nedeniyle Batı Kudüs'te korku ve panik havası yaşandı. Sirenler nedeniyle İsrail Meclisi boşaltıldı, Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" nedeniyle düzenlenen bayrak yürüyüşü de sonlandırıldı.
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Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubyede yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğruladı. İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirten Ebu Ubeyde, "Bu, düşmana verdiğimiz bir mesajdır. İyice anlamalıdır ki, geri çekilirse geri çekiliriz; ileri giderse ileri gideriz." ifadelerini kullandı.
Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı.
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İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu. İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu. Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca polislerle Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.
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HASTANELER DOLDU
Fransız AFP haber ajansı, Mescid-i Aksa'da yaralanan Filistinlilerin hastaneleri doldurduğunu yazdı. Bazı Filistinlilerin İsrail güvenlik güçlerinin kullandığı plastik mermiler nedeniyle gözlerini kaybettiği öğrenildi. Batı Şeria'nın Nablus kentinde marangozluk yapan 19 yaşındaki Ezzedin, doktorların kendisine bir daha göremeyeceğini söylediğini aktardı.
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AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, Aksa'dan TRT Haber'e canlı yayın bağlantısı sırasındaki kargaşadan dolayı Aslanlı Kapı'dan çıkmaya çalışırken yaşanan izdiham sırasında ezilme tehlikesi atlattığını söyledi. Boyraz, Aslanlı Kapı'dan çıkış sırasında mermilerin hedefi olduklarını, polislerin iki el ateş açarak bacağından yaraladığını belirtti. Ayrıca kendisi gibi eşi Kudüs Konsolosluğunda çalışan Resul Çakır adında bir Türk vatandaşının daha yaralandığını aktardı. Boyraz, Çakır ile ilk müdahalenin ardından Makaset Hastanesi'ne sevk edildiklerini aktardı.
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MESCİD-İ AKSA'DA YANGIN
İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları Kudüs’te artarak devam ederken, Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bulunan bir ağaçta yangın çıktı. Yangını uzaktan görenler Mescid-i Aksa’nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, yanan ağaç çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ağacın İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle alev aldığı öne sürülürken, bazı kaynaklar ise ağacın Filistinliler tarafından atılan havai fişek sonucunda yandığını iddia etti.
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BAYRAM KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın aldığı karar uyarınca, ülkede dini ibadetlerin dışında herhangi bir bayram kutlaması yapılmayacak, yas dolayısıyla bayraklar yarıya indirilecek.
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ARACINI SİVİLLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölgede yaşanan kan donduran anlar yer aldı. Twitter'da paylaşılan bir videoda İsrailli bir yerleşimcinin aracını Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü. Aynı görüntülerde İsrail polisinin saldırgan sürücüyü koruma altına aldığı anlara ait görüntüler de yer aldı.
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SOSYAL MEDYA FİLİSTİNLİ KIZI KONUŞUYOR
İsrail polisinin gözaltına alınırken gülümseyen Meryem'in görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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İSLAM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
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"Nerede Selahaddinler?" diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa’nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler." dedi.
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İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.
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BİNLERCE FİLİSTİNLİ MESCİD-İ AKSA'YA YÜRÜDÜ
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrail polisinin sert müdahalesinin ardından binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçmişti.
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İSRAİL POLİSİ AA MUHABİRİNİ DARBETTİ
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye saldırarak darbetti.
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TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz." açıklaması yaptı.
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TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu. Birleşmiş Milletler ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.'
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İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İslam dünyasına sesleniyoruz; İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz; bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem" dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter'dan paylaştığı mesajında 'Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir' ifadelerine yer verdi.
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Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.
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FANATİK YAHUDİ ÖRGÜTLER ÇAĞRI YAPMIŞTI
Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.
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Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından birini oluşturuyor.
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İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor.
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İSRAİL, GAZZE'DEKİ BEYT HANUN SINIR KAPISI'NI KAPADI
Öte yandan İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu.
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İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.
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İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.