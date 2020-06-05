Son dakika haberi: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

MALATYA VALİSİ VE BELEDiYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.



Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.



Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, “Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.” dedi.

Malatya Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Gerek kırsal kesimlerdeki muhtarlarımızla yapılan görüşmelerde, gerek MASK ve itfaiye yetkililerimizden aldığımız bilgilerde, gerek Pütürge Belediye başkanımız ve valimizden aldığımız bilgilerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade etmek istiyorum. Tüm Malatyamıza ve ülkemize geçmiş olsun diliyorum." dedi.





