Son dakika haberi... Kısa çalışma uygulamasının uzatılması TBMM'de kabul edildi

İş yerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla hazırlanan kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen iş yerleri için 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı veya iş veren hissesi primlerini tamamı destek olarak verilecek.