MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Kısa çalışma uygulamasının uzatılması TBMM'de kabul edildi
GeriGündem Son dakika haberi... Kısa çalışma uygulamasının uzatılması TBMM'de kabul edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 23:23,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Kısa çalışma uygulamasının uzatılması TBMM'de kabul edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Kısa çalışma uygulamasının uzatılması TBMM'de kabul edildi
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre; TBMM’de 10 maddelik mini torba teklifi kabul edildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 11 maddelik teklif ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

İş yerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla hazırlanan kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen iş yerleri için 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı veya iş veren hissesi primlerini tamamı destek olarak verilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle