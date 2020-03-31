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Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 14:39,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... İstanbul'daki karantina yurtlarından tahliyeler başladı

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Son dakika haberi... İstanbul'daki karantina yurtlarından tahliyeler başladı
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İstanbul'da Avrupa’dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.

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  • İstanbuldaki karantina yurtlarından tahliyeler başladı
  • İstanbuldaki karantina yurtlarından tahliyeler başladı
  • İstanbuldaki karantina yurtlarından tahliyeler başladı
  • İstanbuldaki karantina yurtlarından tahliyeler başladı
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Avrupa’dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan sağlık problemi olmayanlar tahliye edilmeye başladı.

Karantinada bulunanlardan bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderilecek.

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