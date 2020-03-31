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Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 17:32,Son Güncelleme:/

Başakşehir'deki karantina yurdundan tahliye

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Başakşehir'deki karantina yurdundan tahliye
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İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda kalanlar saat 17.00'de tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlardan bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderilecek.

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