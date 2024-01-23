Son dakika haberi! İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Haberin Devamı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi daha önce Kirman’da düzenlenen saldırı nedeniyle son anda ertelenen ziyaret için yarın Ankara’ya geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinde masada önemli başlıklar var.

PKK İLE MÜCADELE BEKLENTİSİ

Ankara, terör örgütü PKK ile mücadelesinde İran’dan daha etkili işbirliği bekliyor. Kaynaklar, bu mesajın İran Cumhurbaşkanı’na bir kez daha iletileceğini belirtti. 560 kilometrelik bir kara sınırı olan iki ülkenin son dönemde Kuzey Irak’ta varlığını artıran PKK ile ortak mücadelesi Ankara’nın gündemindeki en önemli başlıklardan biri. Kaynaklar, “Türkiye, İran’dan; PKK ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi etkin şekilde hayata geçirmesini bekliyor” dedi.

Haberin Devamı

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

Pandemi döneminde sınır kapılarının azalmasının ardından iki ülke arasındaki ticaret hacmi azaldı. İran’a uygulanan uluslararası yaptırımlar ticaret hacminin istenilen seviyelerin çok altında kalmasına neden oldu. Görüşmelerin gündeminde ticaretin artırılması da var. İki ülkenin toplam nüfusunun 170 milyonu aştığını belirten kaynaklar 2012 yılında 22 milyar dolar olan ticaret hacminin bugün 6 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Hedef ise bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmak.

İran ile Türkiye arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında bazı ürünlerde kolaylık sağlandığını hatırlatan kaynaklar, ziyaret kapsamında İran’ın daha önce bu anlaşma kapsamından çıkardığı 68 kalem ürünü yeniden anlaşmaya dahil etmesinin beklendiğini belirtti. Anlaşmanın daha da genişletilmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

SINIR TİCARET HAVZASI KURULACAK MI?

Türkiye daha önce İran sınır hattı boyunca ticaret merkezleri kurularak, bölgenin sınır ticaret havzasına dönüştürülmesini önerdi. Bu başlık da görüşmede hem iki liderin hem de heyetlerin gündeminde olacak.

İki ülke arasında Gürbulak, Esendere ve Dilucu olmak üzere 3 sınır kapısı var. Bir süredir Van’da iki sınır kapısı daha açılması için ortak çalışma yapılıyor.

Haberin Devamı

FİYAT FARKI DİPLOMASİSİ

İran son iki yıldır Orta Asya’dan gelerek İran’dan transit geçen Türk taşımacılardan akaryakıt fiyat farkı alıyor. Türkiye’nin beklentisi bu farkın kaldırılması. Kaynaklar İran’ın bu kararına karşılık olarak Türkiye’nin de 2023 yılı Nisan ayından bu yana “mütekabiliyet ilkesi” çerçevesinde İran’a aynı uygulamayı yaptığını belirtiyor.

10 ANLAŞMAYA İMZA ATILACAK

Türkiye’nin İran vatandaşları tarafından en çok tercih edilen turizm adresi olduğunu da hatırlatan kaynaklar, geçen yıl 2.3 milyon İranlı turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtti. Türkiye’den İran’a giden turist sayısı ise 357 bin.

Reisi ile birlikte Ankara’da görüşmelerde bulunacak heyette Dışişleri, Yol ve Şehircilik, Ticaret, Petrol, Elektrik ve Enerji, İçişleri ve Savunma Bakanları da olacak. Aralarında kültür, bilim, medya, içişleri, taşımacılık, ticaret ve ekonomi gibi başlıkların da bulunduğu alanlarda yaklaşık 10 anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Haberin Devamı

ÖNCE İRAN, SONRA PAKİSTAN

Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümünde Kirman’da gerçekleşen saldırı nedeniyle ertelenen ziyaret bölgede ülkeler arası gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. İran geçen hafta İsrail ajanlarını hedef aldığını belirterek, Erbil’i vurmuştu. Ardından Pakistan’da “terör hücreleri” olduğu belirtilen noktalara saldırı düzenlenmişti. Bu saldırının ardından da Pakistan da İran’ı hedef almıştı.