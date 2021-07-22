Son dakika haberi: Bakan Koca peş peşe paylaştı! İşte 81 ildeki vakalarda son durum

Bakan Koca, koronavirüs gündemine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca, insidans haritasını paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız."

Haritaya göre 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehirler:

- Siirt: 471,57

- Bitlis: 122,13

- Van: 120,67

- Diyarbakır: 117,79

- Kırıkkale: 99,11

En az vaka olan şehirler:

- Kilis: 8,32

- Gümüşhane: 11,88

- Kahramanmaraş: 12,20

- Hatay: 12,71

- Uşak: 13,40

BEŞ ŞEHRE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca 10-16 Temmuz haftasında vakaların en çok arttığı illeri gösteren grafiği paylaşırken ise şu notu düştü:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın."

GÜNLÜK TABLODA SON GELİŞMELER

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan 21 Temmuz corona virüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.

Öte yandan aşılamadaki gelişmeler ise şu şekilde:

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 181 bin 42 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

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