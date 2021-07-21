Son dakika haberi: 22 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 22 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,08 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,86 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 155 bin 309'ü birinci doz, 21 milyon 635 bin 725'i ikinci doz, 3 milyon 696 bin 807'si üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Bir başka paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim." notunu düştü.

21 TEMMUZ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Temmuz corona virüs verilerine göre test sayısı 184 bin 462 açıklanırken 8 bin 151 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 59 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 olmuştu.

20 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 198 bin 537 açıklarken 8 bin 780 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 46 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 olmuştu.

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