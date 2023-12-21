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Son dakika haberi! Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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#AFAD#Deprem#Hatay
Son dakika haberi Hatayda 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 21:36

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan bilgiye göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 21.24'te meydana gelen deprem 9.19 km derinlikte gerçekleşti. Deprem Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve çevre illerden hissedildi. 

"KORKULACAK BİR DEPREM DEĞİL"

CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şunları söyledi:

"Artçı deprem. Korkulacak bir deprem değil. Artçı depremlerin 1-2 yıl olacağını söylemiştik. Bunlar artçı, yıkıcı deprem değil. Zemin kötü olduğu için hissediliyor. Durum bundan ibaret. Küçük artçılar aynı yerde olabilir, daha büyüğünü beklemem. Yıkıcı deprem olmaz."

'CİDDİ ŞEKİLDE SARSILDIK'

Bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Ümit Uzun ise ciddi şekilde sarsıldıklarını söyledi.

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#AFAD#Deprem#Hatay

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