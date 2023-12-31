Son dakika haberi! Hakkari'de art arda depremler

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın X'teki resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İKİ DEPREM DAHA OLDU

Saat 19.52'de Yüksekova'da bir deprem daha oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

Bu depremin ardından saat 20.06'da bir depren daha meydana geldi. Depremin derinliği 2.52 olarak duyuruldu.

CEVDET YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Depremlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hakkari Yüksekova’da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BÖLGEDE BÜYÜK FAY ZONU YOK"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Marmara'yı falan konuşuyoruz ama bu bölgeyi hiç konuşmuyoruz. Bu Güneydoğu Anadolu fayında, bir bindirme kuşağı var. Hatta 2011 Van depremini de burada yer aldığını söyleyebiliriz. Zemine bağlı olarak şiddetli hissedildiğini düşünüyorum. Harita üzerine baktığımızda burada büyük bir fay zonu yok. Beklenecek büyük depremlerden birisi değil. Şimdiki depremlerin merkez üslerinden doğrultuda büyük bir deprem beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

"7-8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER ÜRETMİŞ BİR YER"

Deprem Uzmanı Süleyman Pampal: Burası Arap Levhası'nın sınırı olan bir bölge. Arap Levhası bildiği üzere Ölüdeniz civarından Kahramanmaraş'a doğru giden bir bölge. Hakkari civarından güneye Bafra Körfezi'ne sınırıdır. Doğu'da Hakkari ve Bafra Körfezi'nde 7-8 büyüklüğünde depremler üretmiş bir yerdir. Buralar Türkiye içinde ve Türkiye dışında depremler üreten önemli ters bindirme dediğimiz bir yerdir."