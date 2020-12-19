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Haber Giriş: 19.12.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Gaziantep'teki patlamada çok acı detay! Koronavirüsü yendi, çıkmaya hazırlanırken...

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Gaziantep'in Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski belediye başkanı olan ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın koronavirüs hastalığı nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kazandığı ama meydana gelen patlamada öldüğü ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce eşi ile görüntülü konuşan Kanpolat'tan geriye son resimleri kaldı.

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  • Gaziantepte özel hastanede patlama Ölü ve yaralılar var
  • Gaziantepte özel hastanede patlama Ölü ve yaralılar var
  • Gaziantepte özel hastanede patlama Ölü ve yaralılar var
  • Gaziantepte özel hastanede patlama Ölü ve yaralılar var
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gaziantep'teki özel bir hastanenin COVİD 19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip Sekili kasabasının eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Birkaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

Gaziantepte hastanede patlama Yoğun bakımdaki 9 hasta hayatını kaybetti...
Gaziantep'te hastanede patlama! Yoğun bakımdaki 9 hasta hayatını kaybetti...

YENİDEN KAVUŞMAYI BEKLERKEN ACI HABERLE ŞOK OLDULAR


Meclis Üyesi Kanpolat'ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Birkaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat'ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat'tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.


Kanpolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

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