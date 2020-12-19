Son dakika haberi: Gaziantep'te hastanede patlama! Yoğun bakımdaki 9 hasta hayatını kaybetti...

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Son dakika haberi.. SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere 8 hasta hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: VEFAT SAYIMIZ 9 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

BAKAN KOCA, GAZİANTEP'E GİDİYOR

Sağlık Bakanı Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gidiyor.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) yaşamını yitirdi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

"Yoğun bakımın toplam kapasitesi 20’ydi. 19 kişi yatıyordu. 8’i vefat etti, 11’i diğer hastanelere nakledildi. Yangın başka birimlere sirayet etmeden söndürülmüş. İtfaiye müdahale etti.

Vefat edenlerle ilgili savcılığımız soruşturuyor. Otopsi devam ediyor. 3 tanesi il dışına, 5 tanesi de şehrimizde defnedilecek.

Olayın oluş şekli görünüşte teknik cihazlardan çıkan yangın olarak görülüyor. İleriki süreçte soruşturmalar netincesinde ortaya çıkacak. Hastalarımıza oksijen veren cihazdan görülüyor.

Olayda yaralanan yok. 14 hasta var. Bunlar hastanede yatan hastalar. Bu 14 kişinin 11’i yoğun bakımdan çıkanlar, diğer 3’ü de diğer hastaneye sevkedilen kişiler."

"YANGIN KAYNAKLI YARALI BULUNMAMAKTADIR"

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı, olay nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



*Patlamanın gerçekleştiği yoğun bakımdan ilk görüntüler...

Gaziantep Valisi Davut Gül de Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allahtan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir."

İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu arada, olayda hayatını kaybedenlerden Ali Saffet Kanpolat'ın AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Kanpolat, daha önce ilçeye bağlı Sekili beldesinde belediye başkanlığı da yapmıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan, hastanede görev yapan sağlık çalışanları da olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı. Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti. Hastanede yakınları bulunan vatandaşlar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek hizmetleri ekipleri de hasta yakınlarına yardımcı oluyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de hastanede çalışmalarını sürdürüyor. Hastanenin 3 giriş-çıkış noktası kapatılırken, bina çevresinde güvenlik güçleri önlem aldı. Tedbir amaçlı bölgede 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri bekliyor.

CENAZELER ADLI TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edilecek.

Bu arada, olayı haber alıp gelen ölenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu morgu önünde gözyaşı döktü.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: İLGİLİ BİRİMLERİMİZ OLAY MAHALLİNDE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTADIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır. Geçmiş olsun Gaziantep."