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Haber Giriş: 12.05.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi. Görüşmede ayrıca Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Filistin’de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.

Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

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