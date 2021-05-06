MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdoğan’dan Putin’e Sputnik talebi
GeriGündem Erdoğan’dan Putin’e Sputnik talebi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan’dan Putin’e Sputnik talebi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdoğan’dan Putin’e Sputnik talebi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede ilişkileri geliştirecek adımlar, COVID-19’la mücadelede işbirliği ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Sputnik V aşısının sevkıyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti ve iki ülkenin işbirliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan dün ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de videokonferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi