Erdoğan’dan Putin’e Sputnik talebi

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede ilişkileri geliştirecek adımlar, COVID-19’la mücadelede işbirliği ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Sputnik V aşısının sevkıyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti ve iki ülkenin işbirliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan dün ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de videokonferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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