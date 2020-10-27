Reuters
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü
Reuters'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Karabağ konuları ele alındı.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Karabağ konuları ele alındı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemine ilişkin açıklamalarda bulunduSon dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Macron'un 'Erdoğan'ı uyardım' sözlerine sert tepki göstererek, "Macron zaman zaman konuşmalarında "Ben Sn. Erdoğan'ı uyardım" gibisinden cümleler kuruyor. Bu cümlelerin hiçbirisi doğru değil. Macron Sn. Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman o cümleleri kurmamıştır, kuramaz. Cumhurbaşkanımızı kapalı veya açık bir ortamda uyaramaz" dedi.
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