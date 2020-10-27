MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü
GeriGündem Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Reuters
Haber Giriş: 27.10.2020 - 22:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü
Abone Olgoogle-news

Reuters'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Karabağ konuları ele alındı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Karabağ konuları ele alındı.

AK Parti MYK iptal edildi… İşte nedeni
AK Parti MYK iptal edildi… İşte nedeni

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemine ilişkin açıklamalarda bulunduSon dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Macron'un 'Erdoğan'ı uyardım' sözlerine sert tepki göstererek, "Macron zaman zaman konuşmalarında "Ben Sn. Erdoğan'ı uyardım" gibisinden cümleler kuruyor. Bu cümlelerin hiçbirisi doğru değil. Macron Sn. Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman o cümleleri kurmamıştır, kuramaz. Cumhurbaşkanımızı kapalı veya açık bir ortamda uyaramaz" dedi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle