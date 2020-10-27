Gizem KARAKIŞ
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Son dakika haberi: AK Parti MYK iptal edildi… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek
Son dakika haberine göre; Bugün AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yapılacağı duyurulan MYK toplantısı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.00’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.00’da Putin’le görüşmesi planlanıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemine ilişkin açıklamalarda bulunduSon dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Macron'un 'Erdoğan'ı uyardım' sözlerine sert tepki göstererek, "Macron zaman zaman konuşmalarında "Ben Sn. Erdoğan'ı uyardım" gibisinden cümleler kuruyor. Bu cümlelerin hiçbirisi doğru değil. Macron Sn. Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman o cümleleri kurmamıştır, kuramaz. Cumhurbaşkanımızı kapalı veya açık bir ortamda uyaramaz" dedi.
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