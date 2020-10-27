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Gizem KARAKIŞ
Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AK Parti MYK iptal edildi… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: AK Parti MYK iptal edildi… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek
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Son dakika haberine göre; Bugün AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yapılacağı duyurulan MYK toplantısı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.00’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.00’da Putin’le görüşmesi planlanıyor.

Ayrıntılar geliyor... 

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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