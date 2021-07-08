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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Çiftlik Bank olayında flaş gelişme: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın abisi gözaltına alındı

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Son dakika haberi... Çiftlik Bank olayında flaş gelişme: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın abisi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Çiftlik Bank davası sanığı, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından bir flaş haber daha geldi. Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskınla yakalandı.

Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığı’nca iade süreci başlatılırken, Aydın’ı teslim almak üzere 1 ekip Türkiye’den Uruguay’a hareket edecek.

Fatih Aydın, ’Bankacılık Kanununa Aykırılık’, ’Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ’Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’, ’Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ ve ’Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı’ suçlamaları ile aranıyordu.

 

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NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, Çiftlik Bank vurgununun ardından Brezilya'ya kaçmış, 3 yıl sonra teslim olarak Türkiye'ye getirilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Son dakika haberi... Çiftlik Bank olayında flaş gelişme: Tosuncuk Mehmet Aydının abisi gözaltına alındı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın

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