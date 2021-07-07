Son dakika... Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'a sorular... 322 milyon nerede?

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Kurduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Brezilya’da teslim olup Türkiye’ye getirilen ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ı, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde uzman polisler sorguluyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Aydın’ı sorgulayan polisler, maliye ve finans suçları hakkında özel eğitim almış tecrübeli polislerden oluşuyor. Aydın, nezarette beklerken sorgu polisleri de hazırlanan iddianameyi, diğer sanıkların ifadelerini, mağdurların şikâyetlerini ve dosyadaki diğer belgeleri detaylı şekilde inceleyerek, soruları belirledi.

İşte o sorular...

PARAYI ÖDEYECEK MİSİN?

Aydın’a, ilk olarak “Mağdurların parasını ödeyecek misin?” sorusu yöneltildi. Şirketi neden Kıbrıs’ta kurup paraları buraya aktardığı, yönetim tecrübesi olmayan koruma, güvenlik görevlisi gibi isimleri neden üst düzey atadığı, Bursa’da açılan soruşturmada çiftliklerdeki hayvan sayısı ile mal varlıklarına dair neden yalan beyanlarda bulunduğu soruldu.

KRİPTO PARA MI ALDIN?

3 yıllık firarı boyunca kimlerin nasıl yardım ettiğini anlatması istenilen Aydın’dan, Uruguay ve Brezilya’daki irtibatlarının detayları soruldu. Sorulardan biri de “Ağabeyin Fatih Aydın nerede?” oldu. En önemli soru ise Aydın’ın mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın akibetiyle ilgiliydi. Paraları Bitcoin veya diğer kripto paralara yatırıp yatırmadığı yönünde sorular yöneltilen Aydın’a Çiftlik Bank davasında bazı sanıkların kendisini usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlamaları da soruldu.

25 SAAT İFADE VERDİ

İfade işlemleri yanında getirdiği 300 sayfalık evrakın incelenmesinden sonra Pazartesi gecesi 21.45’te başladı. Polisler saat 05.00’e kadar hazırladıkları soruları tek tek sordu. Üç avukatının eşlik ettiği Mehmet Aydın zaman zaman duraksadı, ancak tüm soruları yanıtladı.

İfadeye saat 05.00’te ara verildi. Aydın, polislerin verdiği yiyeceklerle kahvaltı yaptıktan sonra bir süre uyudu. Saat 12.00’de ifadeye yeniden başlandı. İhtiyaç molaları haricindeki aralıksız sorgu bugün saat 00.30’a kadar sürdü. Ardından geceyi Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki nezarette tek başına geçirerek adliyeye sevkini bekledi. Bir polis memuru da nöbetçi olarak bekletildi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi hava yolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

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