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Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kaçak villası mühürlendi

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Kurucusu olduğu ’Çiftlik Bank’ üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya’da teslim olan Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın, memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına yaptırdığı güvenlik kameraları ile donatılmış kaçak villası kaymakamlık tarafından mühürlendi.

Çiftlik Bank’ üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğu’na teslim olan Mehmet Aydın'ın 2016 yılında memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın’a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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MÜHÜRLENDİ

Kaçak villanın gündeme gelmesinin ardından Espiye Kaymakamlığı harekete geçti. Köye giden ekipler kaçak olduğunu tespit ettiği villa tipi kaçak evi tutanak ile mühürledi. Villa kapısına asılan mühürlü belgede, "İlçemiz Aydınlar Köyünde Fatma Aydın adına kayıtlı 150 ada, 13 parsel arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen bina kaymakamlık makamının 06.07.2021 tarihli ve 1280 sayılı olurları gereğince mühürlenmiştir" ibaresine yer verildi. Belgede, İlçe Özel İdare Müdürü, Yapı İşleri Müdürü ve Milli Emlak Şefinin imzaları da yer aldı.

Kaçak yapı için önümüzdeki günlerde yıkım işlemlerinin başlatılması bekleniyor.

Tosuncuk Mehmet Aydının kaçak villası mühürlendi

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