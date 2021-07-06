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Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ESPİYE (Giresun), (DHA)- 
Haber Giriş: 06.07.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın bunu da yapmış!  5 yıl önce kaçak...

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'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarıyla donatılması dikkat çeken evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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  • Tosuncuk dere yatağına kaçak villa yaptırmış
  • Tosuncuk dere yatağına kaçak villa yaptırmış
  • Tosuncuk dere yatağına kaçak villa yaptırmış
  • Tosuncuk dere yatağına kaçak villa yaptırmış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

Son dakika... Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın bunu da yapmış  5 yıl önce kaçak...

GÜVENLİK KAMERALARI İLE DONATILMIŞ

Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi. 

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YILLARDIR KÖYÜNE GİTMEMİŞ

Aydınlar'da ‘Tosuncuk’ ile ilgili kimse konuşmazken, Mehmet Aydın’ın yıllardır köyüne gelmediği de öğrenildi. Aydın’ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın, gazetecilere açıklama yapmadı. Ayrıca 'Çiftlik Bank' mağdurlarının, muhtar Aydın’ı arayarak, tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi. 

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