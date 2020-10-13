Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Işıklarımız yanmaya devam ederken...
Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında;
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6️⃣ terörist etkisiz hale getirildi.
Işıklarımız yanmaya devam ederken...— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) October 13, 2020
Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında;
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6️⃣ terörist etkisiz hale getirildi. https://t.co/SLhENq5cwy
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