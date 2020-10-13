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Haber Giriş: 13.10.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Işıklarımız yanmaya devam ederken...

Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında;
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6️⃣ terörist etkisiz hale getirildi.

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