Son dakika haberi: Bakan Koca'dan corona virüs ile ilgili yeni açıklama

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

4 yolcumuzun soğuk algınlığı şikayetleri sebebiyle risk etmemek için bugün karantinaya alınmaya karar verilmişti. Bugün Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına aldık. Bütün yolcuların hepsi ayrı birer odada hizmet verilerek takibi yapılıyor. Her birine tek kullanımlık malzemeler veriliyor.

130 kişi içinde ağırlıklı genç yolcular var. 50 yaş üstü 11 kişi bulunuyor. Risk oluşturan sadece 2 hastada diyabet, 1 hastane hipertansiyon olduğunu biliyoruz. Şu an 132 + 10 kişide 38 derecenin üzerinde herhangi bir yolcumuz yok. Şu ana kadar çalışılmış numunelerden pozitif çıkan herhangi bir hastamız bulunmuyor. 4 kişide soğuk algınlığı belirtileri var ama ateşlerinin olmadığını söylemek istiyorum. Burada hassasiyet göstermemiz, özellikle Kum Kenti'nden geçmiş yolcularımız için 14 günlük süreci gözlemlemek istiyoruz. Risk gruplarını tespit ederek ne kadarlık sürede takip edilmesi gerekiyorsa bakılacak. Şu anda coronavirüs hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Şu ana kadar 3'te 2 kontroller tamamlandı, kalan 3'te 1'in çalışmaları kontrol amaçlı devam ediyor.

