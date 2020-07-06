Son dakika haberi! Bakan Koca'dan açıklama: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz

Bakan Koca, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum." açıklamasını yaptı.





BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 46 bin 414 testten 1148'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 225 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 180 bin 680'e yükseldi. Koca İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa ve Diyarbakır'da vakaların arttığını açıkladı...



Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 414 test yapıldı. 1148 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1188 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 630 bin 480, toplam vaka sayısı 205 bin 758, toplam vefat sayısı 5 bin 225, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı 180 bin 680 oldu.

'YOĞUN BAKIM SAYISI ARTIŞ EĞİLİMİNDE'

Bakan Koca, günlük verilere ilişkin, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil. Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.