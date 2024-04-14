×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi! Bakan Fidan, Blinken ile görüştü: Krizin yayılmasından endişeliyiz

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#ABD#Antony Blinken
Son dakika haberi Bakan Fidan, Blinken ile görüştü: Krizin yayılmasından endişeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 19:40

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la görüştü. Görüşmeden İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı ve Gazze konuşuldu. Bakan Fidan "Gazze bölgesel çatışmaya dönüşür. Krizin yayılmasından endişeliyiz" dedi.

Haberin Devamı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL ÇATIŞMA VURGUSU

Görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin, bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek, Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını defalarca belirttiklerini söyledi.

Gözden KaçmasınSon dakika haberi ABD, MİT Başkanı İbrahim Kalına Arabulucu ol dediSon dakika haberi! ABD, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a 'Arabulucu ol' dediHaberi görüntüle

'ACİLEN ATEŞKES İLAN EDİLMELİ'

Sorunun temelinde Gazze'deki savaşın yattığına dikkat çeken Bakan Fidan, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı. Fidan, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.

Gözden KaçmasınSon dakika haberleri: Ortadoğuda tansiyon zirvede İranın intikam saldırısı sonrası İsrailden sert tepki: Ezici bir saldırıya ihtiyacımız varSon dakika haberleri: Ortadoğu'da tansiyon zirvede! İran'ın 'intikam saldırısı' sonrası İsrail'den sert tepki: Ezici bir saldırıya ihtiyacımız varHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#ABD#Antony Blinken

BAKMADAN GEÇME!