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Haber Giriş: 13.04.2021 - 19:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ayasofya'da iftar için ilk ezan

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Demirören Haber Ajansı (DHA) Ramazan ayının ilk günü özel izinle Ayasofya'ya girdi. Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılıp cami olarak faaliyete geçmesinin ardından 87 yıl sonra iftar için ilk ezan okundu. Caminin minareleri “La ilahe illallah” mahyasıyla süslendi.

Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

Müze statüsünün kaldırılmasının ardından ibadete açılan Ayasofya'da bugün okunan akşam ezanıyla iftarlar açıldı.

Son dakika haberi: Ayasofyada iftar için ilk ezan

DHA özel izinle Ayasofya'ya girdi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmayacağı belirtilmişti.

Son dakika haberi: Ayasofyada iftar için ilk ezan

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